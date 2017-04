Trélazé Une vingtaine de participants au stage de tennis de table

0

Le stage de tennis de table du foyer espérance Trélazé s'est déroulé au Petit Bois le lundi 10 et mardi 11 avril. Une vingtaine de pongistes de 8 à 16 ans se sont entrainés et perfectionnés. Le but du stage reste de conjuguer sport loisir, santé et compétition afin de s'adapter à chacun et de maintenir l'envie, le plaisir et la motivation pour pratiquer ensemble le tennis de table. La section est composée de 6 équipes seniors compétition et loisirs et de 2 équipes jeunes : il est possible de participer à des compétitions individuelles.

Pour tous renseignements : Pascal PRODHOMME au 0680376168 ou par mail : fettt@gmail.com ou sur le site www.fettt.cmonsite.fr