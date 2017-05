Trélazé Soirée petite enfance avec la MFRAM à Aragon

0

La Mutualité Française Anjou Mayenne, en délégation de service public pour la petite enfance sur Trélazé a organisé le mardi 30 mai à la salle Aragon la soirée de la petite enfance.

L'occasion pour la centaine de famille présente de prendre connaissance des différentes actions et animations de 2016, de voir le spectacle, fort apprécié, de Barnabé le musicien et de partager des plats fabriqués par les parents et les professionnelles de la petite enfance.