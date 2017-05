Trélazé Sang et Vie en assemblée générale

0

Sang et Vie a tenu son assemblée générale le mardi 23 mai. L'association qui existe depuis 2014 a été félicitée par Rémi Gaignard, président de l'union départementale des donneurs de sang bénévoles et par Eric Cochet, adjoint au maire, pour sa très bonne organisation, sa très bonne communication et coordination.

Jo Le Ray s'est vu reconduit dans ses fonctions de Président, Yolande Dubois reste vice-prsidente, Sylvie Proutière est secrétaire, Antoine son adjoint. Laetitia Chartier conserve la trésorerie, Carole Métais continuera de l'épauler. Entre au Conseil d'administration : Marie-Thé Le Ray tandis que Suzanne Poirier et Bernadette Minetto poursuivent leur engagement.