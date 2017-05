0

Une quinzaine de jeunes ont participé à la réunion d'information sur la mise en place de la 4ème édition de la Coopérative Jeunesse des Services.

Jennifer Le Clost, animatrice du Terminal J, et ses collègues de CDP 49, de la Mission Locale, ont expliqué aux adolescents le fonctionnement de la CJS et ont commencé à recevoir les inscriptions pour l'action qui se tiendra en juillet et en août.