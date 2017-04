Trélazé. Coopérative jeunesse de services : une réunion le 4 mai

0

La 4ème Coopérative Jeunesse de Services (CJS) va se mettre en place : pour ce faire, il est proposé une réunion d'information qui se tiendra jeudi 4 mai à 18 heures au centre social Ginette-Leroux.

Pour tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui ont envie de créer leur propre job d'été, la CJS permet de partager une activité de groupe, de connaître le fonctionnement d'une entreprise et de générer des bénéfices pour gagner de l'argent.

La CJS est une action menée en partenariat avec le Crédit Mutuel, CDP 49, la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Aldev et la Fabrique à entreprendre.

Renseignements : centre social Ginette Leroux - 02 41 69 00 12