Trélazé Rencontre l'auteur de Mort aux vaches à la médiathèque

Rencontre avec François Ravard, illustrateur, et François Ducoudray, auteur de la BD Mort aux vaches parue en 2016 chez Futuropolis (Sélection Cezam prix BD 2017) à la médiathèque Hervé-Bazin le samedi 13 mai à 10h30.

“Mort aux vaaaaaches ! Mort aux condéééééés” ! Non, ce n’est pas de la maréchaussée dont il est question dans la bande dessinée de Ducoudray et Ravard, mais bien de bovins. De la bd documentaire avec Clichés de Bosnie, au polar social avec La Faute aux Chinois, (une des meilleurs productions de 2011), y a-t-il un genre que ces deux-là ne maîtrisent pas ? Avec Mort aux vaches, le duo persiste et signe.,En pleine crise de la vache folle, un quatuor de truands cambriole une banque. Parvenant à s’échapper, les voyous - vieux de la veille, gros bras et petite pépée - se mettent au vert en attendant que les choses se tassent. Dans un décor nappe à carreaux et formica, les ombres d’Audiard et Lautner planent, les réparties fusent, et le plaisir est immédiat.

Entrée libre

www.mediatheque-trelaze.fr

02.41.69.19.64