Trélazé Remise de clés rue Christophe-Colomb

Au 30 de la rue Christophe-Colomb, tout proche du Super U et de l'école Aimé-Cesaire et de la future halte ferroviaire, une remise de clés de logement neuf construits par Maine et Loire Habitat a eu lieu ce lundi 27 mars.

Implantée au coeur du nouveau quartier de la Quantinière, cette nouvelle résidence se compose de 90 logements répartis en 4 logements (A, B, C et D). 27 logements se touvent dans la résidence C : 12 types II, 13 types III et 2 types 4 en réelle mixité sociale car vont y habiter des personnes seules avec ou sans enfant, des familles monoparentales ou non, des jeunes, des personnes âgées.

Les appartements sont tous équipés de balcon, voire de terrasse, d'une cuisine ouverte, d'une douche à l'italienne, d'un parking en sous-sol. Le chauffage est individuel et électrique avec l'eau chaude collective gaz, l'isolation est haute tant qu niveau thermique que phonique.