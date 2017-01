Trélazé Reg'Art expose "Et souffle le vent" ainsi que "L'arbre et la cité"

0

Le clib Reg'Art propose une exposition sur deux thèmes dans le hall d'accueil du Village Santé : «Entre vent et lumière» est une invitation à saisir le mouvement de l'air. Avec «Arbre et Cité», second thème de l'exposition, un histoire collective se noue autour d'un cèdre abattu par accident sur le quartier de Beaumanoir.

Un espace de cette exposition est réservé à la sélection de plusieurs photos des ateliers et des habitants artistes.

A découvrir jusqu’à fin février à l’accueil du Village Santé de Trélazé.