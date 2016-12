Trélazé La campagne de recensement 2017 démarre le 19 janvier

0

La campagne de recensement débutera le 19 janvier et se poursuivra jusqu’au 25 février. Trois agents recenseurs vont aller à la rencontre des personnes tirées au sort pour la session de la prochaine année.

En pratique : chaque habitant recensé va recevoir un courrier émanant de la mairie, courrier qui indique le passage d’un agent recenseur accrédité. L’agent remet les formulaires à remplir et deux possibilités vont s’offrir au citoyen : soit une seconde visite de l’agent recenseur, sur rendez-vous ou, et cela est plus simple pour tous, une réponse au travers du site internet.

De plus, la procédure par internet est gage de protection de l’environnement grâce aux 31 tonnes de papiers économisés en 2016 grâce aux réponses en ligne.