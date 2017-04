Trélazé Quand la photo entre à l'école de la Maraîchère

0

Le club photo Reg'Art del'atelier du Carré Culturel et Anne Augereau, coordinatrice, sont intrevenus 27 avril dans la classe de CM1-CM2 de Claire Garcia, de l'école élémentaire La Maraîchère.

Tout au long de la matinée de ce jeudi 27 avril, les enfants ont été répartis en 3 groupes et ont participé tour à tour aux 3 animations d'une durée de 45 mn chacune : le premier atelier sur la découverte du tirage photographique «à l'ancienne» a été réalisé dans un laboratoire de développement photo argentique avec Jean-Yves Canevet, Jean-Christophe Dreno et Bernard Turlier.

La seconde initiation a porté sur l'expression photographique dans le studio photo avec Joël Chimier et Dominique Jullien et la troisième séquence était proposée par Anne Augereau sur le thème de l'image animée et la fabrication d'un folioscope.

http://petit-pre.wix.com/culture