Trélazé Prix littéraire des maternelles le 20 mai

Pour la 6ème année consécutive, la ville de Trélazé, les enseignants des écoles publiques maternelles, les parents d’élèves et la Médiathèque ont concocté une journée festive autour des livres dans le cadre du Prix littéraire Maternelles au sein du Pôle culturel Hervé-Bazin.

Le programme de cette matinée du samedi 20 mai réserve quelques belles surprises : une découverte des cinq albums pleine d’originalité, un spectacle au goût sucré-salé, des histoires de petits cochons et de grenouilles, des tabliers et tapis de lecture autour du jardin, une rencontre avec une illustratrice talentueuse, des jeux à partir d’indices, autant de manières agréables de goûter toute la richesse et la créativité de la littérature jeunesse.

Informations pratiques : Médiathèque Hervé Bazin - Chemin de la Maraîchère -

Arrêt de bus : ligne 2 - Malaquais ou Ménard - tél. : 02 41 69 19 64 - Mail : mediatheque.hervebazin@mairie-trelaze.fr et mediatheque.jeunesse@mairie-trelaze.fr. Site internet Médiathèque : www.mediatheque-trelaze.fr Site internet de la ville : www.trelaze.fr - Page Facebook : https ://www.facebook.com/mediatheque.trelaze