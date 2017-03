Trélazé Portes ouvertes chez Les Ptis Mineurs

0

Les enfants et leurs assistantes maternelles convient tous ceux qui le souhaitent à venir découvrir leurs nouveaux locaux au centre social Jean Guéguen, le samedi 1er avril entre 10 h et 13 h. L’association Les Ptis Mineurs fera découvrir aux familles ce nouvel espace et les diverses activités proposées aux plus petits le mardi, mercredi et jeudi matin. Les assistantes maternelles attendent les visiteurs et partageront ce moment festif autour d’activités et

d’un petit goûter.