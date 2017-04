Trélazé Portes Ouvertes chez les Ptis Mineurs

0

65 personnes ont défilé dans les locaux des Ptis Mineurs le samedi 1er avril : bambins venus en famille, élus et collègues de travail ont découvert les nouveaux locaux de l’association. De nombreux témoignages écrits de parents ont été récoltés sur le livre d’or de l’association, tel le témoignage de la maman d’Hugo : « des jeux, des copains, des copines, des goûters d’anniversaire, sans oublier des assistantes maternelles souriantes et toujours disponibles ». À ce jour 28 assistantes maternelles et 8 familles sont adhérentes.