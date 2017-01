0

Le samedi 28/01, de 10h à 12h, salle de la Goducière 2 un plateau U 7 est organisé : il s'agit d'une animation en partenariat entre le Trélazé Basket et avec les clubs d'Andard, Murs-Erigné et Saint Jean des Mauvrets. Cette matinée s'adresse à des enfants de 5 et 6 ans et regroupera une cinquantaine d'enfants.