Trélazé "Perrine et le potier" en spectacle à Aimé-Cesaire

0

Les élèves de l’école Aimé-Césaire ont pu assister à un spectacle financé par l’Association des parents d’élèves les mercredi 18 et jeudi 19 janvier. Le spectacle proposé, « Perrine et le Potier », en adéquation avec le thème de l’année scolaire « Les 4 éléments », a permis aux enfants de découvrir leur environnement, de les sensibiliser au respect de la nature et de les aider à se positionner en tant qu’écocitoyens.

Cette animation audiovisuelle vivante, interactive et pédagogique a ravi petits et grands, en suivant l’aventure de Perrine et de Phébus le potier. Les 4 éléments seront-ils d’un grand secours pour permettre à Perrine d’offrir à temps un joli vase à sa maman pour son anniversaire ? La terre comme matière de base, l’eau pour modeler la terre, l’air pour sécher la poterie et allumer le feu et le feu pour cuire la poterie seront-ils suffisants ?