Trélazé Percujam débarque en Anjou

Le samedi 30 septembre prochain, le groupe de rock festif Percujam, composé de jeunes artistes autistes se produira sur la scène emblématique de l’Afena Loire à 20 h 30. Quand la musique efface les différences : Percujam c’est un groupe de rock mêlant des sonorités zouk et reggae composé de jeunes autistes talentueux et de leurs éducateurs.

Le groupe sillonne les routes de Ffance et de l’étranger depuis 10 ans. Originaire de Bourg la Reine la composition s’est formée à l’initiative de Laurent Milhem, éducateur spécialisé dans un IME, aux cours d’ateliers musicaux réalisés avec des jeunes autistes accueillis. Avec des textes plein d’humour et de sensibilité sur eux-mêmes et sur le monde, Percujam transporte son public et ne laisse personne indifférents.

Fort de leur succès l'an dernier à l'Olympia, le groupe composé de personnalités atypiques transforme les différences en force créatrice et se produira pour la première fois en Anjou dans le cadre d’un concert en faveur du handicap. Les places sont à retrouver dans les points de vente habituels.