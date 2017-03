Trélazé Percujam à l'Arena Loire

0

Après l’Olympia en 2016, plusieurs scènes en France et en Europe, le groupe Percujam débarque pour la première fois en Anjou à l’Arena Loire le samedi 30 septembre 2017 à 20h30 pour un concert événement en faveur du handicap.

Invités par l’association La Chevalerie, à l’occasion de son 50ème anniversaire, ces artistes autistes et éducateurs ont déjà sorti 3 albums proposant un répertoire dépaysant, naviguant entre rock, zouk et reggae avec quelques brumes d’un ailleurs.

Des textes pleins d’humour et de sensibilité sur eux-mêmes et le monde, offrant en concert une ambiance étonnante et exaltante. Billetterie aux points de ventes habituels.