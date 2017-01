Trélazé. Un centre RNPC qui aide les personnes en surpoids vient d'ouvrir

0

Le premier centre RNPC du Maine et Loire vient d'ouvrir ses portes à Trélazé. RNPC signifie Rééducation nutritionnelle et psycho comportementale. Frédérique Chupin en est la directrice. « Après 25 années passées dans l'industrie pharmaceutique et trois plans sociaux, j'ai eu envie de prendre un tournant professionnel ».

Avec 50 centres sur le territoire français et au bout de 10 ans d'existence, RNPC aide les personnes en surpoids et orientées par un médecin. Pour seconder Frédérique Chupin, Lauren Denoual, diétécienne, accueille les personnes dès à présent dans les nouveaux locaux proches du rond-point du Buisson. 186, rue Ferdinand Vest - 02 41 05 73 61 - 06 42 76 94 36