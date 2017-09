Trélazé Orelsan à l'Arena Loire le 20 mars 2018

0

ORELSAN, rappeur français originaire de CAEN, fait une étape à l'Arena Loire Trélazé dans le cadre de sa tournée 2018, le 20 mars 2018 - 20h00...

ORELSAN fera 19 dates à travers la France pour défendre son nouveau projet.

" On est en train de préparer un show de ouf. (...) On va jouer des anciens morceaux, on va jouer des nouveaux morceaux" a prévenu le Caennais.

Réservations sur www.ospectacles.fr

Points de vente

E-billets : ticketmaster.fr, francebillet.com, digitick.com, myticket.fr

Réseau habituel : Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant Casino, Leclerc, Auchan, Intermarché, et autres points de ventes.