0

La météo s'est montrée clémente pour les Amis du jardin, événement organisé en partenariat avec Vivre Ensemble et Addult.

Entre trocs de plants, de graines, explications sur la cocotte norvégienne, partage de jardins, jardins partagés et jardins familiaux, préparation d'une salade de fruits frais, l'après-midi a été placée sous le signe de l'écologie et de ses pratiques raisonnées et raisonnables.