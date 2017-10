Trélazé Monde et Cultures

0

Monde et Cultures organise le samedi 14 octobre, à partir de 15 h, au centre social Ginette-Leroux, une rencontre culturelle. Danse, musique, exposition, atelier tresses africaines seront au rendez vous. L'animation musicale sera assurée par Thierry Marchand et par Bethel Gospel Family. Rabbi Style présentera un défilé de ses créations en tant que styliste, le tout avec la complicité de l'association Fala et de la Trélazé web tv.

Renseignements : 06 87 57 44 71 - 06 10 97 32 52 - facebook.com/mondeetcultureasso - mail : assomoncultures@yahoo.fr