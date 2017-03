Trélazé "Merci facteur!" à l'Avant-Scène, trois représentations ce week-end

0

Le poète et facteur angevin Jules Mougin est décédé en 2010 à l’âge de 98 ans. La Cie Les Éléments Disponibles lui rend hommage dans son spectacle « Merci facteur ! » présenté vendredi, samedi et dimanche à Trélazé.

Représentations au théâtre de l’Avant-Scène, chemin de la Maraîchère, les vendredi 10 et samedi 11 mars, à 20 h 30, et le dimanche 12 mars, à 17 h 30.

Réservations au 06 45 15 42 41 ou 02 41 45 61 19, www.leselementsdisponibles.com, leselementsdisponibles@gmail.com Tarifs : 10 € et 6 €. Réservation conseillée.