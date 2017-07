0

Une matinée pêche a été organisée conjointement par le centre social Jean Gueguen et l’association La Perche Trélazéenne. Des familles et des enfants et jeunes fréquentant les activités de l’association Vivre ensemble ont participé à cette matinée.18 enfants et 4 adultes se sont initiés à la pêche, sur les conseils avisés de Bernard Merlin.