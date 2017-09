Trélazé. Marché de Noël et animations au Musée de l'ardoise pendant les vacances

0

Pour la fin de l'année, le Musée de l'ardoise se situe dans une belle dynamique. Un marché de Noël est programmé les 2 et 3 décembre, en nocturne pour le samedi de 17 h à 21 h et toute la journée du dimanche. Le site, original et pittoresque du Musée se prête particulièrement à la magie de Noël. D'ores et déjà, les artisans créateurs, fabricants, métiers de bouche peuvent s'inscrire pour l'événement qui s'annonce festif et convivial, avec une jolie surprise lumineuse en soirée.

Durant les prochaines vacances scolaires de la Toussaint, de belles animations seront proposées avec un parcours ornithologique et les visites des salles du musée. Une brochure illustrée qui recense 10 oiseaux sera distribuée à la fin de ce parcours riche d'enseignements pédagogiques.

Renseignements, tarifs et inscriptions : Musée de l'ardoise - 32, chemin de la Maraîchère - 02 41 69 04 71- 06 32 70 51 72 - museedelardoise@wanadoo.fr