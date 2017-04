Trélazé Une marche blanche pour les enfants de la maman tuée par son époux

0

Sollicitées par les enfants et les parents des écoles de Trélazé, les associations de parents d'élèves de Gérard-Philipe, Paul-Fort et du collège Jean-Rostand organisent une marche silencieuse pour marquer leur soutien et leur solidarité aux trois enfants de la femme tuée par son époux, dimanche 2 avril à Trélazé.

Le rassemblement est prévu ce vendredi 14 avril à 18 heures, place Pablo-Picasso à Trélazé (quartier Grand Bellevue).

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent se joindre à cette marche blanche qui démarrera place Picasso, empruntera la rue Elisée-Reclus puis la rue des Fresnaies pour revenir à son point initial.

>>>>> A lire aussi : Trélazé. Il tue sa femme devant ses trois fils : l'aîné s'interpose

Trélazé. Des habitants choqués après le meurtre d'une mère de famille dimanche