M Pokora, avec son spectacle My Way Tour a rempli la salle Arena Loire le vendredi 12 mai. Noéline, 8 ans, avec sa maman Isabelle ; Marie France, Christelle, Annaëlle, grand-mère, fille et petite fille se sont déplacées depuis Bellevigne en Layon.

M Pokora, avec ses reprises de Claude François, ses scénographies, ses danseuses a su rassembler une salle très féminine et acquise au chanteur.