Trélazé L'opéra Angers Nantes Opéra s'invite dans les écoles de Trélazé

Angers Nantes Opéra, maison de production lyrique, porte un fort projet d’action culturelle dans la volonté de sensibiliser et former les spectateurs, permettre au plus grand nombre d’avoir accès à l’Opéra. Christophe Alline, auteur illustrateur, et intervenu ans les écoles de Trélazé pour la mise en oeuvre de banderoles chimériques créées par les enfants avec l’accompagnement des animateurs de la Fédération des Oeuvres Laïques. Ces banderoles chimériques seront brandies lors du carnaval des nations du rêve, à la fin de l’opéra, le 24 mars depuis la salle du grand théâtre d'Angers par les publics pour les enfants de l’accompagnement scolaire et leurs parents.