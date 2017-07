Trélazé Les vacances dans les accueils de loisirs de Trélazé

0

Depuis le 10 juillet, les activités s’enchaînent dans les trois accueils de loisirs de la ville. Les équipes d’animation Léo Lagrange Ouest proposent chaque semaine des sorties, stages et ateliers sur le thème de la nature. Journée à l’île Saint Aubin, découverte des parcours accrobranche de Brion et d’Ecouflant, journée à la ferme pédagogique d’Andard... La liste est encore longue. Les 3/11 ans ont ainsi pu profiter de leur premier mois de vacances pour découvrir de nouveaux lieux ou de nouvelles activités, pour se reposer en pleine nature ou pour s’initier au jardinage et aux gestes éco-citoyens. Chaque fin de semaine, le « raconte ta semaine » est un temps proposé aux familles, il permet de mettre en lumière les activités de la semaine, sous forme de jeux, vidéos, photos, selon les envies des enfants. Le mois d’août sera lui aussi riche en propositions et les vacances se poursuivront, toujours sous le signe de la nature.