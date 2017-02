0

10 adultes et 9 jeunes ont répondu à l’invitation et ont profité de la présence du consultant en pratiques numériques Bruno Méraut, pour réfléchir, échanger et débattre autour de l’utilisation des nouveaux réseaux sociaux. Le débat a été riche et a permis de répondre aux interrogations des adultes, tout en favorisant la parole des jeunes.