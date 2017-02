Trélazé. Les Ptis Mineurs ont renouvelé leur bureau

0

L'association Les Ptis Mineurs organise des animations pour les enfants qui leur sont confiés, promeut le métier d'assistante maternelle et réfléchit autour des pratiques professionnelles tient ses activités les mardi, mercredi et jeudi au centre Jean Gueguen et le vendredi au centre social Ginette Leroux de 9 h 30 à 11 h 30.

Le bureau vient d'être renouvelé : Véronique Vérité est présidente, Joëlle Moquart, vice-présidente, Véronique Remaud-Boucher secrétaire, Patricia Durand, secrétaire adjointe, Maryline Pichard trésorière, Angéline Cesia trésorière adjointe.

Les dons de jeux, livres, jouets, voire pécuniaires sont toujours les bienvenus.

09 81 06 16 44