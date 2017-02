0

Partenaire majeur de l'association Anacréon, la Ville de Trélazé accueille cette saison deux concerts : l’un donné par The Goldfinch Ensemble ce dimanche 12 février, à 16 heures, et le second emmené par le jeune prodige Justin Taylor le 9 avril, à la même heure.

Entrée libre mais jauge limitée, réservation au 02 41 33 74 74.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest de ce mardi.