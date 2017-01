Trélazé Les lauréats du concours des maisons fleuries

0

Le concours des maisons fleuries a donné lieu à une cérémonie au cours de laquelle les gagnants ont été récompensés : Prix des maisons fleuries : 1er : Luc Bourrigault, 2ème : Manuel Ferrera, 3ème : Claude Roux - Prix de l’originalité : Monique Gohard - Prix des balcons fleuris : Christian Bernier - Jardins potagers : 1er prix et ex aequo : Monsieur et Madame Baudouin, Monsieur Bourdais. Chacun des finalistes s’est vu remettre un bouquet de fleurs et un bon d’achats, tandis que l’ensemble des participants est reparti avec un magnifique cyclamen.