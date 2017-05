Trélazé Les habitants du Grand Bellevue à la ferme pédagogique

0

Mercredi 24 mai, 38 habitants sont partis à la découverte de la nature, de leur environnement proche ainsi que du métier d’éleveur et de producteur de lait en se rendant à la ferme pédagogique d’Andard. Le groupe d’habitants, riche d’une mixité sociale et intergénérationnelle s’est émerveillé pour fabriquer du beurre, nourrir et porter soins aux animaux : cochons, poules, moutons, lapins, vaches, et même un paon. Les Trélazéens ont assisté à la traite des vaches et à un vêlage.

Un bel après midi de partage entre parents et enfants, placé sous le signe de la nature.