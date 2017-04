Trélazé Les familles en Afrique

0

Un atelier Entreparent’hèse famille et habitants a invité 80 personnes à un voyage culturel aux couleurs et aux musiques d’Afrique. Une exposition d’art Africain apportée par des habitants, la découverte linguistique, la fabrication d’un djembé, un atelier culinaire avec la découverte de nouvelles saveurs, l’apprentissage des tresses en lien avec l’association Monde et Culture ont donné un rythme endiablé à l’après-midi. L’initiation aux percussions africaines menée par l’association Zenga Zenga parents et enfants, s’est terminée avec des danses.