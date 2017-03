Trélazé Les écoles Jean-Jaurès et Daguerre au cirque

0

Dans le cadre de leur projet cirque, les élèves des écoles de Jean Jaurès et de Daguerre de Trélazé sont allés au cirque Médrano le vendredi 17 mars : dans la continuité du 2 au 12 mai, le cirque Georget sera dans les locaux de l'école Daguerre pour les deux écoles. A la fin de chaque semaine, les vendredis 5 et 12 mai, un spectacle des enfants puis des artistes du cirque sera programmé. Le cirque Georget arrivera et installera le chapiteau le dimanche 30 avril et repartira le weekend du 13 et 14 mai.