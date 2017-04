Trélazé Les conseils municipaux des enfants se rencontrent

0

Samedi, au centre Jean-Gueguen de Trélazé se déroulait la rencontre inter conseils municipaux des enfants (CME). « Un CME est composé d'enfants de différentes écoles d'une même commune, explique Catherine Launay, animatrice du CME de Trélazé. Ils sont élus deux à trois ans ». Quarante-cinq enfants de quatre CME étaient présents. Les CME de Trélazé, Beaucouzé, Saint-Barthélémy-d'Anjou et des Ponts-de-Cé. La journée s'est déroulée en différents ateliers. « Le matin, nous avions des ateliers jeux pour faire connaissance entre CME et l'après-midi, un atelier radio, un atelier presse écrite, un atelier agence de pub et le jeu Potes et despotes ». « Les enfants ont l'air contents et surtout, ils échangent entre eux et se mélangent », précisait Catherine Launay en milieu d'après-midi. Ces CME se retrouvent le temps d'une journée une fois par an, dans une commune différente.