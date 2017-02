Trélazé Le Trélazé Gym Club en tête au niveau départemental

0

La saison gymnique est commencée depuis maintenant quelques mois et les compétitions viennent de commencer. Déjà les gymnastes du Trélaz Gym Club se sont brillamment comportés puisqu’ils ont remporté plusieurs titres départementaux.

En individuels, 6 garçons ont terminé 1er dans leur catégorie et au total ce sont 13 sportifs qui sont montés sur le podium. Chez les filles 2 gyms ont fini 1ère ; la compétition par équipe de niveau National et Trophée a eu lieu à Angers. Là aussi le TGC s’est brillamment comporté.

2 équipes de garçons sont arrivées 1ère dans leur catégorie : -en National 10-11 ans et en Trophée fédéral 12 ans et +. Au total ce sont 5 équipes qui sont montées sur les marches du podium ; chez les filles 2 équipes sont arrivées 2ème et 2 sont arrivées 3ème. Pour les qualifications région il y a 5 équipes masculines et 2 équipes féminines sont sélectionnées.

En ce qui concerne la gymnastique acrobatique, 2 formations représentaient le TGC et elles sont arrivées 1ère chacune dans leur catégorie. Tout récemment, une seule équipe est montée sur la 2ème marche du podium en DIR 14 ans et +. De belles performances pour les gymnastes.