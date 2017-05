Trélazé Le Relais pour l'Emploi a des offres non pourvues

0

A Trélazé, se trouvent de nombreuses spécificités, notamment en matière d’accompagnement autour de l’emploi. Le Relais pour l’Emploi est une des spécificités offerte aux trélazéens plus particulièrement les plus de 25 ans mais les plus jeunes y ont leur place également.

Des offres d’emploi ne sont pas pourvues : les candidatures manquent pour des CDI temps plein sur des postes de vente en boulangerie, en jardinerie, comme assistante marketing, agent de ligne.

L'interview de Nathalie Auger, co-gérante de la Scop du Relais pour l'Emploi et de Grégory Blanc, premier adjoint au maire chargé de l'emploi sur la ville.

Relais Pour l'Emploi - Rue Ludovic Ménard - 02 41 43 86 67 - site internet : RPE49.coop