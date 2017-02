0

Il reste encore des emplacements, pour le Festibroc de la Maison de retraite de Trélazé qui aura lieu le 2 avril cependant ils partent vite. Les inscriptions sont encore possible. Le vide-greniers est très apprécié pour son ambiance conviviale et sa petite taille avec environ 70 à 80 exposants. Informations et réservations : festibroc49@gmail.com / 02 41 96 17 41.