Trélazé. Le fascinateur Messmer à l'Arena Loire pour une étonnante expérience

L’Arena Loire de Trélazé était comble samedi soir pour le show du fascinateur. Avec panache, toujours, Messmer a transporté son public dans les méandres de l’inconscient.

L’artiste manie le magnétisme, la suggestion, le transfert d’énergie.

Entre les mains du fascinateur, des spectateurs ont vécu l’expérience de la naissance, sont retombés en enfance, sont revenus au temps des tribus.

Ils ont dansé, défilé et dormi comme s’ils étaient dans leur lit. Et Messmer d’expliquer au public : « Chacun d’entre eux continue à m’entendre et à vous entendre. Et à leur ré- veil, ils se souviendront de tout ». Incroyable.

