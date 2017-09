Trélazé Le CLAS soutient les collégiens de Trélazé dans leur scolarité

0

Michel Galisson et Innocent Houenou sont les deux accompagnateurs du Contrat Local d'Accompagnement Scolaire, dispositif qui existe depuis 25 ans sur la commune et qui est géré par Léo Lagrange depuis 2010.

En lien avec les équipes pédagogiques du collège Jean Rostand, avec l'engagement des familles et encore plus des jeunes collégiens, le CLAS propose l'accompagnement aux devoirs de la 6ème à la 3ème, pour toutes les matières et à raison de deux créneaux de 30 à 45 minutes par enfant et par semaine.

Fort de son succès, le dispositif affiche complet pour l'année scolaire 2017/2018 et une quarantaine d'enfants seront suivis de près par Michel pour les enseignements littéraires et par Innocent pour les enseignements mathématiques et scientifiques.