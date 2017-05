0

Durant deux semaines, pour une classe transplantée, le Cirque pédagogique Georget, s'est installé sur le pré de l'école Daguerre pour initier les élèves de cette même école et de l'école maternelle Jean-aurès. Un reportage complet sur cette classe, sur Nadège Georget, belle fille des fondateurs et contorsionniste et quelques chiffres seront à lire dans nos prochaines colonnes.