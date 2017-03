0

Le carnaval du RAM, en partenariat avec l'école maternelle Jean Jaurès, s'est déroulé jeudi 9 mars à la salle Aragon.

Enfants, parents, assistantes maternelles s'étaient déguisés sur le thème de la nature.

Petits et grands étaient ravis de pouvoir danser et chanter au son de l'accordéon et de la guitare.

Un petit goûter était ensuite servi à l'ensemble des participants.

Une belle matinée haute en couleurs !