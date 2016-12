Trélazé L'auteur des coups de couteau reste en prison

0

Le 14 octobre dernier, rue Pierre-Timbaud à Trélazé, la soirée avait tourné drame : un homme schizophrène avait poignardé un camarade de boisson de trois coups de couteau de boucher, perforant un poumon et le foie. L’intervention d’un voisin avait permis d’alerter les secours au plus vite et de sauver la victime.

Depuis, l’auteur des coups était hospitalisé au Centre de santé mentale angevin Cesame. Aux enquêteurs, il a expliqué ne plus se souvenir de grand-chose.

Le 14 décembre dernier, les services du Cesame ont considéré que leur patient pouvait regagner son domicile, mais le parquet d’Angers ne l’a pas entendu de cette oreille et l’a placé en détention.

La situation est provisoire et personne ne sait encore ce que l’intéressé va devenir. L’instruction, ouverte au criminel, se poursuit. Dans l’immédiat, la chambre de l’instruction, réunie mercredi matin, a décidé de maintenir l’homme en détention.

L'article complet dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi