Trélazé Laurent Gerra revient à l'Arena Loire

LAURENT GERRA DE RETOUR A L'ARENA LOIRE TRELAZE le vendredi 24 novembre 2017 à 20 h 00 :

Son nouveau spectacle «SANS MODERATION» se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l'actualité. Il revisite également quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l'actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements.

Accompagné de 6 musiciens, l'humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous promet, à l'occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE (dans tous les points de ventes habituels) : le mardi 21 mars - 10h00