Trélazé Zoom sur la vie paroissiale de Trélazé

La vie paroissiale de Trélazé est organisée autour de Don Geoffroy Bohineust, le curé.

Trélazé fait partie de la paroisse Saint Lezin qui regroupes Trélazé, Saint Barthélémy et Sorges. Véronique Duhaze est Laïque En Mission Ecclésiaste et s'occupe plus spécifiquement de la cathéchèse. Emilia Pedroso est chargée de l'entretien de l'église Saint Pierre : accueil des familles lors des cérémonies, fleurissement, ménage. Leur vie quotidienne sera diffusée dans nos prochaines éditions locales.