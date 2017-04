Trélazé La Mission Locale Angevine aide les jeunes trélazéens

0

L'antenne MLA de Trélazé accueille les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés, qui se trouvent en recherche d'emploi, de formation ou qui souhaitent des informations sur le logement, le transport, la santé, les audes possibles.

Un atelier de techniques de recherches d'emploi est proposé tous les vendredis matins, sur rendez-vous.

La MLA s'inscrit dans le dispositif global de la politique de l'emploi de la ville de Trélazé et de l'ALDEV, sans omettre ses autres partenaires.

Au centre social Ginette Leroux, le lundi de 14 h à 17 h 30, le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le mercredi sur rendez vous de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le jeudi de 14 h à 17 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, Corinne Hamm-Audoui, référente et conseillère, Karine Gaucher, conseillère et Natalia Braz Maia recoivent les jeunes trélazéens.

54, bld de la Rpublique - Ligne de bus n° 2 - 02 41 24 71 43 -