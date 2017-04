Trélazé La journée des amis du jardin

0

Le samedi 6 mai à partir de 12 h, Addult et Vivre Ensemble, proposent la 3ème édition de la Journée des Amis du Jardin.

Dès 12 h un repas convivial sera partagé : chacun apporte un plat salé ou sucré. Stands et ateliers seront sur le site de la Maison des Services Piblics "Les Forges" de 14 h à 17 h 30 : troc de plants et matériel de jardins (s'inscrire pour une meilleure organisation), fabrication de jardinière, exposition de la LPO, démonstration de four solaire, de cuiseur à bois et cocotte norvégienne, ar à fruit, animation autour de semences traditionnelles.

Renseignements et inscriptions au 02 41 34 18 34 - Vivre Ensemble, 61, rue de Valongo