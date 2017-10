Trélazé La fête de Malaquais arrive

0

Le week end du 7 et 8 octobre marquera la traditionnelle fête de Malaquais : le 12ème vide grenier se déroulera le samedi 7 octobre dans toutes les rues environnantes : 350 exposants sont attendus. L’animation musicale est assurée par Thierry en Scène qui ne sera pas seul car, à d’autres moments, ce seront les Cow-boy Boogies Dance qui feront chanter et danser. Le dimanche 8, dès 9 h, au départ de la place Malaquais une jolie randonnée de 9 km au travers des sites ardoisiers est proposée. Tombola avec ses 1 000 € de lots le corso fleuri à 13 h 30, suivi de près par la 92ème course cycliste, le tout sur fond de fête foraine Sans oublier l’expo de peintres trélazéens visible du 3 au 8 octobre, entre les murs de la société de boules de fort La Tour du Moulin.