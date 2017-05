Trélazé. La Compagnie de la 3e Métamorphose présente "Séance" à l'Avant Scène

0

La Compagnie de la Troisième Métamorphose propose « Séance » qui est la première des "Fondations" reliant les préambules au cycle des "Métamorphies".

L’histoire : Six individus se retrouvent enfermés dans un club de jazz par une médium et son acolyte pour une séance de spiritisme. S’agit-il d’une arnaque ou d’une véritable révélation paranormale qui les libérera de leurs démons ? Et si fuir ses peurs et ses responsabilités était finalement un petit pas sur le chemin de la mort ?

Une pièce de Kevin Houdemont, mise en scène par Hélène Weiszberg et Kevin Houdemont.

Au théâtre de l’Avant Scène : jeudi 25 mai à 20 h 30 - vendredi 26 mai à 20 h 30 - samedi 27 mai à 15 h et à 20 h 30. 10 comédiens, 5 danseuses et 4 musiciens.

La capacité de la salle étant réduite, les réservations sont prises jusqu’au 20 mai : 3ememetamorphose@gmail.com